Под Евпаторией прогремели взрывы, - СМИ

Во временно оккупированном Крыму в поселке Заозерное под Евпаторией были слышны звуки взрывов. Россияне уже начали рассказывать о "работе ПВО".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Местные жители говорят, что "бабах" был больше похож на взрыв", - пишут СМИ. В свою очередь российские пропагандисты заявили, что в Евпатории, вероятно, сработала система ПВО. К слову, взрывы слышали в восьми километрах от города.