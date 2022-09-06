ua ru
Вт, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Под Евпаторией прогремели взрывы, - СМИ

Новина українською →
Вторник 06 сентября 2022 05:25
Под Евпаторией прогремели взрывы, - СМИ Фото: Под Евпаторией прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Во временно оккупированном Крыму в поселке Заозерное под Евпаторией были слышны звуки взрывов. Россияне уже начали рассказывать о "работе ПВО".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Местные жители говорят, что "бабах" был больше похож на взрыв", - пишут СМИ.

В свою очередь российские пропагандисты заявили, что в Евпатории, вероятно, сработала система ПВО.

К слову, взрывы слышали в восьми километрах от города.

Напомним, в центре оккупированного Севастополя 3 сентября прогремела серия взрывов. В городе заметили дым.

Ранее мы писали, что за последние несколько недель на территории Крыма участились взрывы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Война России против Украины
NEWS
Бои за Херсон. Как изменилась ситуация на юге за неделю контрнаступления
Бои за Херсон. Как изменилась ситуация на юге за неделю контрнаступления
DAILY
Больше не вместе. Почему у Зеленского недовольны Радой и могут ли ее распустить
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Больше не вместе. Почему у Зеленского недовольны Радой и могут ли ее распустить