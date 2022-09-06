ua ru
Вт, 06 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Під Євпаторією пролунали вибухи, - ЗМІ

Новость на русском →
Вівторок 06 вересня 2022 05:25
Під Євпаторією пролунали вибухи, - ЗМІ Фото: Під Євпаторією пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У тимчасово окупованому Криму в селищі Заозерне під Євпаторією було чутно звуки вибухів. Росіяни вже почали розповідати про "роботу ППО".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"Місцеві жителі кажуть, що "бабах" був більше схожим на вибух", - пишуть ЗМІ.

Своєю чергою російські пропагандисти заявили, що в Євпаторії, ймовірно, спрацювала система ППО.

До слова, вибухи чули за вісім кілометрів від міста.

Нагадаємо, у центрі окупованого Севастополя 3 вересня пролунала серія вибухів. У місті помітили дим.

Раніше ми писали, що за останні кілька тижнів на території Криму почастішали вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Війна Росії проти України
NEWS
Бої за Херсон. Як змінилася ситуація на півдні за тиждень контрнаступу
Бої за Херсон. Як змінилася ситуація на півдні за тиждень контрнаступу
DAILY
Більше не разом. Чому у Зеленського незадоволені Радою і чи можуть її розпустити
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Більше не разом. Чому у Зеленського незадоволені Радою і чи можуть її розпустити