Під Євпаторією пролунали вибухи, - ЗМІ
Фото: Під Євпаторією пролунали вибухи (Getty Images)
У тимчасово окупованому Криму в селищі Заозерне під Євпаторією було чутно звуки вибухів. Росіяни вже почали розповідати про "роботу ППО".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
"Місцеві жителі кажуть, що "бабах" був більше схожим на вибух", - пишуть ЗМІ.
Своєю чергою російські пропагандисти заявили, що в Євпаторії, ймовірно, спрацювала система ППО.
До слова, вибухи чули за вісім кілометрів від міста.
Нагадаємо, у центрі окупованого Севастополя 3 вересня пролунала серія вибухів. У місті помітили дим.
Раніше ми писали, що за останні кілька тижнів на території Криму почастішали вибухи.
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