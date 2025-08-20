"єВідновлення": 85% сайтів громад не публікують склад і рішення комісій. Чому це треба виправити

Контент-аналіз, проведений в межах дослідження доступу до інформації про програму "єВідновлення", показав, що 64% сайтів громад взагалі не містять інформації щодо процедури чи умов отримання компенсації.

На 85% сайтів немає відомостей про склад чи роботу комісій, на 91% не публікуються протоколи, рішення або результати засідань членів комісій, які обстежують зруйноване житло.

Про це розповіла Олена Шуляк, коментуючи результати моніторингової частини дослідження "Національний компенсаційний механізм за пошкодження та знищення обʼєктів нерухомого майна: досвід, виклики та перспективи вдосконалення".

Дефіцит інформації та проблеми навігації

Результати аналізу свідчать про значний дефіцит структурованої, доступної та актуальної інформації про механізм компенсації.

Це серйозно впливає на обізнаність громадян, а отже й на ефективність реалізації всієї програми, каже Шуляк.

"Механізм компенсацій "єВідновлення" має бути не лише дієвим, а й видимим. Якщо люди не можуть знайти базову інформацію у себе на сайті громади - це вже проблема. Оскільки саме від рівня поінформованості громадян про програму та її можливості залежить її ефективність", - пояснила вона.

Контент-аналіз, зауважила Шуляк, охопив 1412 сайтів громад усіх областей України та міста Києва. У 64% випадків на сайтах взагалі відсутня будь-яка інформація про умови, процедуру або можливість отримання компенсації.

Найгірша ситуація в Черкаській області, де 95% сайтів громад не містять жодних згадок про компенсаційний механізм. Найкращі показники - в Київській (інформація є на 67% сайтів) та Херсонській (55%) областях.

"Це спільна відповідальність і центральної влади, і органів місцевого самоврядування. Попри те, що програма передбачена Законом, саме ОМС - перша точка доступу людей до інформації. І вони мають це забезпечити", - наголосила Шуляк.

Вона додала, що навіть у випадках, коли інформація про компенсації є, вона часто розміщена в розділах новин або оголошень - таких прикладів близько 66%. Лише 12% сайтів мають окремі розділи, присвячені механізму компенсацій або роботі комісій.

Ще один недолік - відсутність логічної навігації: на 58% сайтів знайти інформацію можна лише через внутрішній пошук, що ускладнює доступ до неї, особливо для людей старшого віку.

"Громадяни повинні розуміти, куди звертатись, які документи подавати, хто ухвалює рішення, які є строки. Це не має перетворюватись на квест з пошуку інформації. Прозорість - ключова умова довіри до всієї системи", - заявила Олена Шуляк.

Кроки для покращення доступу та публічності

Ще одним показником, рівень якого надважливо покращити, є закритість інформації про комісії, які ухвалюють рішення щодо компенсацій.

Так, на 85% сайтів немає відомостей про склад чи роботу комісій, які обстежують зруйноване житло, а на 91% сайтів не публікуються протоколи, рішення або результати засідань.

Також 95% сайтів не містять жодних актуальних контактів для отримання консультацій щодо механізму компенсацій.

"Таким чином, громадяни не розуміють, хто і як ухвалює рішення щодо їхніх заяв. Контактна інформація, протоколи, графіки засідань - це не опціонально. Це базова публічність", - зазначила Шуляк.

Окремою проблемою є технічна доступність сайтів громад для людей із порушенням зору - лише 40% інтернет-ресурсів мають адаптацію або базову доступність для таких користувачів.

"Якщо ми говоримо про інклюзивне відновлення та повагу до гідності кожного - доступність інформації не може бути привілеєм. Це має бути стандартом", - акцентувала Шуляк.

Вона переконана, що усунення інформаційного вакууму щодо програми не менш важливе, ніж розширення її можливостей і категорій громадян, які мають право отримати компенсацію.

Для цього потрібно, зокрема:

Створити уніфіковані інформаційні блоки для громад.

Зобов’язати публікувати склад і рішення комісій.

Забезпечити наявність контактної інформації для заявників.

Поліпшити доступність сайтів для всіх категорій громадян.

"Ми маємо не лише вдосконалювати компенсаційний механізм, а й зробити його видимим. Люди мають знати, що така можливість існує. Це завдання, яке ми повинні вирішити разом з громадами", - підсумувала Олена Шуляк.