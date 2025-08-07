Дві третини заяв на компенсацію "єВідновлення" розглядаються невчасно: Шуляк назвала причини

Лише третина українців, які подали заяви на компенсацію за програмою "єВідновлення", повідомили, що їх розглянули вчасно - у визначений законом тридцятиденний термін. Серед головних причин затримок - технічні збої, кадрові проблеми в комісіях та обмеження у переліку ремонтних робіт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк, в якій вона коментує результати моніторингової частини дослідження "Національний компенсаційний механізм за пошкодження та знищення обʼєктів нерухомого майна: досвід, виклики та перспективи вдосконалення".

Однак, за її словами, ці перешкоди вже аналізують, щоб вдосконалити процедуру і зробити її доступнішою для громадян.

Шуляк розповіла, що згідно з законом №2923-IX, який регулює процедури надання компенсації за програмою "єВідновлення", розгляд заяв про надання компенсації має відбутися не пізніше ніж за 30 днів з моменту їх подання. Однак лише третина опитаних, які подавали заяви, повідомили, що їх розглянули вчасно.

За інформацією від членів комісій з розгляду питань щодо надання компенсації, основними причинами затримок є, зокрема:

неповний пакет документів або помилки, допущені заявниками;

технічні збої в роботі реєстрів;

нерегулярність засідань виконавчих органів місцевого самоврядування;

відсутність доступу до житла для проведення обстеження, огляду;

складнощі, пов’язані із отриманням згоди співвласника на одержання компенсації;

складність визначення причин пошкодження житла, що сталося в період тимчасової окупації території;

впровадження обов’язкової верифікації заяв Міністерством фінансів України.

Ще одним проблемним питанням, на яке звертають увагу як заявники, так і члени комісій, що обстежують житло - обмежений перелік ремонтних робіт, які необхідні для його відновлення. Наведені в чек-листі розміри компенсацій і перелік робіт для відновлення не враховують все, що необхідно для повноцінного ремонту.

"Зокрема, заявники вказують, що наразі у чек-листі немає таких важливих для відновлення робіт як облаштування покрівлі, опалення, зовнішніх конструкцій або внутрішнього ремонту, що фактично унеможливлює повноцінне відновлення житла. Це означає, що чек-лист потрібно доопрацювати", - зауважила Олена Шуляк.

Серед інших важливих викликів - відсутність доступу до даних щодо допомоги постраждалому населенню для проведення ремонтів від благодійних фондів та міжнародних організацій. Це, пояснила Олена Шуляк, ускладнює перевірку можливого дублювання джерел фінансування. Крім цього, є проблема і з боку комісій - у їх складі іноді бракує технічних спеціалістів, що знижує якість оцінювання пошкоджень і потребує залучення сторонніх експертів.

Вона також нагадала - попри широке інформування про програму "єВідновлення", у значної частини українців досі немає повного розуміння, як нею скористатися. Більше того, частина тих, хто має право на компенсацію, не звертається по неї через складність процедури, брак інформації або проблеми з правовим статусом свого житла.

"Держава постійно працює над удосконаленням програми, запускаючи нові етапи та опції. Але, на жаль, інформаційна підтримка щодо механізму отримання компенсації все ще залишається фрагментарною. Забезпечення людей доступною та зрозумілою інформацією потребує додаткових зусиль", - зазначила Олена Шуляк.

Наостанок вона повідомила, що всі можливі причини затримок в опрацюванні заяв на компенсацію будуть проаналізовані з метою усунення недоліків та пришвидшення процесу отримання компенсації.