"єВідновлення": 85% сайтов громад не публикуют состав и решения комиссий. Почему это нужно исправить

Контент-анализ, проведенный в рамках исследования доступа к информации о программе "єВідновлення", показал, что 64% сайтов громад вообще не содержат информации о процедуре или условиях получения компенсации.

На 85% сайтов нет сведений о составе или работе комиссий, на 91% не публикуются протоколы, решения или результаты заседаний членов комиссий, обследующих разрушенное жилье.

Об этом рассказала Елена Шуляк, комментируя результаты мониторинговой части исследования "Национальный компенсационный механизм за повреждение и уничтожение объектов недвижимого имущества: опыт, вызовы и перспективы усовершенствования".

Дефицит информации и проблемы навигации

Результаты анализа свидетельствуют о значительном дефиците структурированной, доступной и актуальной информации о механизме компенсации.

Это серьезно влияет на осведомленность граждан, а значит, и на эффективность реализации всей программы, говорит Шуляк.

"Механизм компенсаций "єВідновлення" должен быть не только действенным, но и видимым. Если люди не могут найти базовую информацию у себя на сайте общества - это уже проблема. Поскольку именно от уровня осведомленности граждан о программе и ее возможностях зависит ее эффективность", - пояснила она.

Контент-анализ, отметила Шуляк, охватил 1412 сайтов общин всех областей Украины и города Киева. В 64% случаев на сайтах вообще отсутствует какая-либо информация об условиях, процедуре или возможности получения компенсации.

Худшая ситуация в Черкасской области, где 95% сайтов громад не содержат никаких упоминаний о компенсационном механизме. Лучшие показатели - в Киевской (информация есть на 67% сайтов) и Херсонской (55%) областях.

"Это общая ответственность и центральной власти, и органов местного самоуправления. Несмотря на то, что программа предусмотрена Законом, именно ОМС - первая точка доступа людей к информации. И они должны это обеспечить", - подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что даже в случаях, когда информация о компенсациях есть, она часто размещена в разделах новостей или объявлений - таких примеров около 66%. Только 12% сайтов имеют отдельные разделы, посвященные механизму компенсаций или работе комиссий.

Еще один недостаток - отсутствие логичной навигации: на 58% сайтов найти информацию можно только через внутренний поиск, что затрудняет доступ к ней, особенно для людей старшего возраста.

"Граждане должны понимать, куда обращаться, какие документы подавать, кто принимает решения, какие сроки. Это не должно превращаться в квест по поиску информации. Прозрачность - ключевое условие доверия ко всей системе", - заявила Елена Шуляк.

Шаги для улучшения доступа и публичности

Еще одним показателем, уровень которого важно улучшить, является закрытость информации о комиссиях, которые принимают решение о компенсациях.

Так, на 85% сайтов нет сведений о составе или работе комиссий, обследующих разрушенное жилье, а на 91% сайтов не публикуются протоколы, решения или результаты заседаний.

Также 95% сайтов не содержат никаких актуальных контактов для получения консультаций по механизму компенсаций.

"Таким образом, граждане не понимают, кто и как принимает решение по их заявлениям. Контактная информация, протоколы, графики заседаний - это не опционально. Это базовая публичность", - отметила Шуляк.

Отдельной проблемой является техническая доступность сайтов общин для людей с нарушением зрения - только 40% интернет-ресурсов имеют адаптацию или базовую доступность для таких пользователей.

"Если мы говорим об инклюзивном восстановлении и уважении достоинства каждого - доступность информации не может быть привилегией. Это должно быть стандартом", - акцентировала Шуляк.

Она убеждена, что устранение информационного вакуума относительно программы не менее важно, чем расширение ее возможностей и категорий граждан, имеющих право получить компенсацию.

Для этого нужно, в частности:

Создание унифицированных информационных блоков для громад.

Обязать публиковать состав и решение комиссий.

Обеспечить наличие контактной информации заявителей.

Улучшить доступность сайтов для всех категорий граждан.

"Мы должны не только совершенствовать компенсационный механизм, но и сделать его видимым. Люди должны знать, что такая возможность существует. Это задача, которую мы должны решить вместе с громадами", - подытожила Елена Шуляк.