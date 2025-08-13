Переселенці з прифронтових громад мають отримати доступ до "єВідновлення", - Шуляк

Громадяни, які були вимушені залишити свої домівки на прифронтових територіях через оголошення там обовʼязкової евакуації, повинні мати можливість отримати компенсацію за програмою "єВідновлення". Від розблокування такої можливості може залежати життя людей, оскільки багато хто відмовляється виїжджати, розуміючи, що в умовно безпечних регіонах їм буквально ніде жити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голову партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

За її словами, тисячі українських громадян з прикордонних і прифронтових територіях, які були змушені залишити свої домівки через оголошення там обовʼязкової евакуації, повинні мати можливість отримати сертифікати "єВідновлення" як і громадяни, чиє житло було зруйноване деінде.

"Ми отримуємо тисячі таких звернень. Люди кажуть: "нас змусили виїхати через оголошення обовʼязкової евакуації і наша громада вже напівзруйнована. Чому ми не можемо скористатися компенсацією?". Насправді на рівні законодавства така можливість є - закон про "єВідновлення" це дозволяє. І наразі ми мусимо вжити всіх необхідних заходів, адже ці люди заслуговують на "єВідновлення" на рівні зі всіма ВПО», - зауважила Шуляк.

Вона зазначила, що в деяких населених пунктах, що знаходяться на прикордонних територіях, подекуди залишилося до 10 людей, які і досі відмовляються виїжджати попри оголошення обовʼязкової евакуації. Причина проста - ці люди розуміють, що жити їм буде ніде, оскільки у випадку знищення житла компенсацій таким громадянам і досі не видають.

"Без перебільшень можна сказати, що сертифікат "єВідновлення" може врятувати життя, адже якщо мешканці таких громад розумітимуть, що на новому місці у них буде можливість отримати власне житло, вони виїдуть. Тобто, це, можливо, збереже їм життя", - наголосила Шуляк.

Вона додала, що робота над розблокуванням можливості компенсації для таких громадян активно триває. Зокрема, законотворці неодноразово зверталися до Уряду з рекомендаціями запуску цього етапу. Як і щодо запуску можливості отримувати компенсацію за зруйноване житло, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях, оскільки власники такого житла донині подаватися на компенсацію не можуть.

"Уряд вже запустив можливість дистанційного обстеження житла, яке знаходиться у зоні активних бойових дій. Тож дуже сподіваюся, що у цього кроку буде продовження - для житла на ТОТ", - зауважила Шуляк.

Парламентарій також підкреслила, що для виплат компенсації громадянам, які виїхали з прифронтових територій і чиє житло було зруйноване, необхідно ухвалити законопроект "Про основні засади відновлення", оскільки він передбачає розробку критеріїв, за якими буде визначатися статус населених пунктів, які або значно пошкоджені, або вщент зруйновані.

"Без цього етапу неможливо підійти до обговорення принципів їх відбудови, від чого, зокрема, залежатиме, чи буде куди повертатись їхнім мешканцям. Якщо за цими критеріями населений пункт буде визнано зруйнованим, тоді компенсація буде виплачуватись незалежно, чи вцілів будинок конкретної людини, чи ні", - резюмувала Шуляк.