ЄВІ та ЄФВВ 2025: що потрібно знати про правила, допуск і результати тестування

В Україні з 21 червня по 12 липня триває основна сесія вступних випробувань до магістратури. Аспіранти ж складатимуть ЄВІ/ЄВВ із 7 по 28 липня.
РБК-Україна із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) розповідає, як краще підготуватися до тестування та що варто знати в день іспиту.
Фахівці радять заздалегідь:
Для допуску до тесту необхідно мати:
Якщо екзаменаційний листок ще не отримано - слід звернутися до приймальної комісії. Варто також перевірити його оформлення: відсутність фото чи підпису - підстава звернутися для виправлення.
У запрошенні вказано:
Для учасників за кордоном час вказується за місцевим часовим поясом. Запізнення або відсутність документів - причина для недопуску.
Іспит проводиться в онлайн-форматі. Інструктор перед початком оголосить важливу інформацію.
Порушення правил тестування або інструкцій може призвести до анулювання результатів. У разі технічних збоїв чи погіршення самопочуття - слід негайно повідомити інструктора.
За потреби можна подати апеляцію щодо порушень процедури - до виходу з пункту тестування.
Під час повітряної тривоги до початку тестування всі мають пройти в укриття. Якщо тривогу оголошено під час тесту - роботу буде заблоковано, подальші дії координуватиме старший інструктор.
У разі незавершення тесту з поважної причини - можна подати заяву для участі в додатковій сесії.
В УЦОЯО детально пояснили, як потрібно працювати в тестувальнику:
Система покаже незбережені відповіді. Повернутися до тесту після підтвердження завершення неможливо.
Після завершення тесту система покаже тестові бали. Орієнтовно визначити свій результат можна за спеціальними таблицями переведення.
Офіційні результати:
Нагадаємо, у 2025 році всі охочі вступити до магістратури чи аспірантури в Україні зобов’язані складати Єдиний вступний іспит - незалежно від спеціальності або форми навчання. Іспит складається з двох блоків: тесту на загальну навчальну компетентність і тесту з іноземної мови.
Українці, які тимчасово перебувають за кордоном, можуть скласти іспит у визначених іноземних містах. Однак кількість місць обмежена, тому варто зареєструватися заздалегідь.
Для вступників до аспірантури цьогоріч додатково передбачено Єдине вступне випробування з методології наукових досліджень. Воно міститиме 100 завдань із вибором однієї правильної відповіді.
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