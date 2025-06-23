ЕВЭ и ЕПВИ 2025: что нужно знать о правилах, допуске и результатах тестирования

В Украине с 21 июня по 12 июля продолжается основная сессия вступительных экзаменов в магистратуру. Аспиранты же будут сдавать ЕВЭ/ЕВИ с 7 по 28 июля.
РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) рассказывает, как лучше подготовиться к тестированию и что стоит знать в день экзамена.
Специалисты советуют заранее:
Для допуска к тесту необходимо иметь:
Если экзаменационный лист еще не получен - следует обратиться в приемную комиссию. Стоит также проверить его оформление: отсутствие фото или подписи - основание обратиться для исправления.
В приглашении указано:
Для участников за рубежом время указывается по местному часовому поясу. Опоздание или отсутствие документов - причина для недопуска.
Экзамен проводится в онлайн-формате. Инструктор перед началом объявит важную информацию.
Нарушение правил тестирования или инструкций может привести к аннулированию результатов. В случае технических сбоев или ухудшения самочувствия - следует немедленно сообщить инструктору.
При необходимости можно подать апелляцию о нарушениях процедуры - до выхода из пункта тестирования.
Во время воздушной тревоги до начала тестирования все должны пройти в укрытие. Если тревога объявлена во время теста - работа будет заблокирована, дальнейшие действия будет координировать старший инструктор.
В случае незавершения теста по уважительной причине - можно подать заявление для участия в дополнительной сессии.
В УЦОКО подробно объяснили, как нужно работать в тестировщике:
Система покажет несохраненные ответы. Вернуться к тесту после подтверждения завершения невозможно.
После завершения теста система покажет тестовые баллы. Ориентировочно определить свой результат можно по специальным таблицам перевода.
Официальные результаты:
Напомним, в 2025 году все желающие поступить в магистратуру или аспирантуру в Украине обязаны сдавать Единый вступительный экзамен - независимо от специальности или формы обучения. Экзамен состоит из двух блоков: теста на общую учебную компетентность и теста по иностранному языку.
Украинцы, которые временно находятся за рубежом, могут сдать экзамен в определенных иностранных городах. Однако количество мест ограничено, поэтому стоит зарегистрироваться заранее.
Для поступающих в аспирантуру в этом году дополнительно предусмотрено Единое вступительное испытание по методологии научных исследований. Он будет содержать 100 заданий с выбором одного правильного ответа.
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