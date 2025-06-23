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ЕВЭ и ЕПВИ 2025: что нужно знать о правилах, допуске и результатах тестирования

Фото: Поступление в магистратуру и аспирантуру в 2025 году (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине с 21 июня по 12 июля продолжается основная сессия вступительных экзаменов в магистратуру. Аспиранты же будут сдавать ЕВЭ/ЕВИ с 7 по 28 июля.

РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) рассказывает, как лучше подготовиться к тестированию и что стоит знать в день экзамена.

Подготовка ко дню экзамена

Специалисты советуют заранее:

  • отметить дату и время тестирования в своем календаре (информация указана в приглашении-пропуске в кабинете участника);
  • спланировать маршрут до пункта тестирования;
  • подготовить документы и по возможности распечатать приглашение-пропуск.

Для допуска к тесту необходимо иметь:

  • оригинал экзаменационного листа;
  • документ, на основании которого участник зарегистрирован (паспорт или цифровой аналог в "Дії").

Если экзаменационный лист еще не получен - следует обратиться в приемную комиссию. Стоит также проверить его оформление: отсутствие фото или подписи - основание обратиться для исправления.

В приглашении указано:

  • дата, время и место тестирования;
  • начало экзамена - в 10:00 (первая смена) или 15:00 (вторая смена);
  • допуск - за 30 минут до начала и не позднее чем за 5 мин до старта.

Для участников за рубежом время указывается по местному часовому поясу. Опоздание или отсутствие документов - причина для недопуска.

Как проходит тестирование

Экзамен проводится в онлайн-формате. Инструктор перед началом объявит важную информацию.

Нарушение правил тестирования или инструкций может привести к аннулированию результатов. В случае технических сбоев или ухудшения самочувствия - следует немедленно сообщить инструктору.

При необходимости можно подать апелляцию о нарушениях процедуры - до выхода из пункта тестирования.

Во время воздушной тревоги до начала тестирования все должны пройти в укрытие. Если тревога объявлена во время теста - работа будет заблокирована, дальнейшие действия будет координировать старший инструктор.

В случае незавершения теста по уважительной причине - можно подать заявление для участия в дополнительной сессии.

Работа в тестировщике

В УЦОКО подробно объяснили, как нужно работать в тестировщике:

  • ввести логин и пароль (указанные в индивидуальной карточке);
  • проверить личные данные;
  • ознакомиться и согласиться с правилами;
  • нажать "Начать тест" - запустится таймер;
  • каждый ответ нужно сохранять кнопкой "Сохранить ответ";
  • для изменения ответа - выбрать новый вариант и нажать "Сохранить";
  • панель справа покажет статус всех заданий;
  • после завершения - нажать "Завершить работу".

Система покажет несохраненные ответы. Вернуться к тесту после подтверждения завершения невозможно.

Результаты тестирования

После завершения теста система покажет тестовые баллы. Ориентировочно определить свой результат можно по специальным таблицам перевода.

Официальные результаты:

  • ЕВЭ/ЕПВИ - до 18 июля;
  • ЕВЭ/ЕВИ для аспирантов - до 8 августа.

Напомним, в 2025 году все желающие поступить в магистратуру или аспирантуру в Украине обязаны сдавать Единый вступительный экзамен - независимо от специальности или формы обучения. Экзамен состоит из двух блоков: теста на общую учебную компетентность и теста по иностранному языку.

Украинцы, которые временно находятся за рубежом, могут сдать экзамен в определенных иностранных городах. Однако количество мест ограничено, поэтому стоит зарегистрироваться заранее.

Для поступающих в аспирантуру в этом году дополнительно предусмотрено Единое вступительное испытание по методологии научных исследований. Он будет содержать 100 заданий с выбором одного правильного ответа.

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