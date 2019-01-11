Evening Standard: в уряді Британії заявили, що Brexit можуть відкласти

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Парламент Британії може не встигнути ухвалити багато необхідних законів

В уряді Великобританії повідомили, що країна може і не вийти з Європейського союзу 29 березня, як це заплановано, оскільки ще потрібно ухвалити багато необхідних законів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Evening Standard.

Видання у свою чергу посилається на джерела в британському уряді.

"Сьогодні міністри з (британського, - ред.) уряду повідомили, що існує дуже велика вірогідність того, що Brexit, який запланований на 29 березня, буде відкладений", - сказано у повідомленні.

Газета зазначає, що парламент ще має ухвалити щонайменше шість законів, зокрема, імміграційний, перед тим, як Британія вийде зі складу Євросоюзу. Зазначається, що навіть якщо парламентарі будуть працювати на вихідних та скасують свою відпустку у лютому, цього може виявитися недостатнім для того, аби завершити процедуру Brexit вчасно.

Один з міністрів також зазначив, що треба враховувати голосування у парламенті щодо Brexit-угоди наступного вівторка. У випадку, якщо депутати проголосують проти угоди, то знадобиться додатковий час для розв'язання цього питання.

Додамо, 15 січня парламент Великої Британії проведе голосування по угоді з ЄС про Brexit, якої було досягнуто прем'єр-міністром країни Терезою Мей з Брюсселем у листопаді 2018 року.

Нагадаємо, найбільші донори Brexit, мільярдер Пітер Харгрівз і фінансист Кріспін Оуді, вважають, що Великобританія залишиться у складі Європейського союзу.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Міжнародної асоціації повітряного транспорту Олександр де Жунак наголошував на можливому порушенні авіасполучення в Європі у разі Brexit без укладення угоди з ЄС.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Британія покине Євросоюз 29 березня. Також Мей заявила, що парламент Великобританії проведе голосування по Brexit 15 січня.