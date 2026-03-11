ua en ru
Евакуюють 18 тисяч чоловік: британська бомба "паралізувала" Дрезден

13:25 11.03.2026 Ср
2 хв
У зоні евакуації - школи, старий центр та заклади культури
aimg Костянтин Широкун
Евакуюють 18 тисяч чоловік: британська бомба "паралізувала" Дрезден Фото: британська бомба "паралізувала" Дрезден (Getty Images)

На березі річки Ельби в німецькому Дрездені знайшли британську бомбу масою 250 кг, через неї у місті оголосили найбільшу евакуацію з часів Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MDR.de.

Читайте також: Досвід України налякав Європу: 10 країн терміново готують плани евакуації на випадок війни

Зазначається, що майже 18 тисяч мешканців центральної частини Дрездена повинні покинути свої домівки. Пожежна служба спочатку виявила на березі Ельби два підозрілих предмети, пізніше фахівці підтвердили, що один із них є вибуховим пристроєм.

Знешкодження британської бомби вагою 250 кілограм заплановано на другу половину 11 березня. Місцева влада зазначає, що ця евакуація є найбільшою у Дрездені з часів Другої світової війни.

Снаряд пошкоджений, тому його можна знешкодити лише за допомогою спеціального обладнання – гідроабразивного різака. Через це поліція попереджає, що операція з розмінування може тривати довше, ніж зазвичай.

Водночас правоохоронці запевняють, що намагатимуться максимально зменшити незручності для мешканців, хоча головним пріоритетом залишається безпека.

Зона евакуації охоплює територію в радіусі одного кілометра від місця знахідки. До неї входять відомі міські пам’ятки, зокрема церква Фрауенкірхе та оперний театр.

У цьому районі також розташовані штаб-квартира поліції, парламент федеральної землі Саксонія, кілька міністерств, будинки для літніх людей, дитячі садки та інші соціальні заклади. Тимчасове розміщення для евакуйованих організують у виставковому центрі Дрездена.

Евакуюють 18 тисяч чоловік: британська бомба &quot;паралізувала&quot; Дрезден

Фото: зона евакуації Дрездена через бомбу (mdr.de)

Що передувало

Варто зазначити, що це вже далеко не перша евакуація населення у Дрездені через знайдені боєприпаси часів Другої Світової.

Так, у 2023 році під час будівельних робіт у районі Фрідріхштадт у столиці Саксонії виявили 250-кілограмову американську авіабомбу часів Другої світової війни. Поліція оточила район, того разу усього евакуювали близько 15 тисяч осіб.

