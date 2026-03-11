ua en ru
Эвакуируют 18 тысяч человек: британская бомба "парализовала" Дрезден

13:25 11.03.2026 Ср
2 мин
В зоне эвакуации - школы, старый центр и учреждения культуры
aimg Константин Широкун
Эвакуируют 18 тысяч человек: британская бомба "парализовала" Дрезден Фото: британская бомба "парализовала" Дрезден (Getty Images)

На берегу реки Эльбы в немецком Дрездене нашли британскую бомбу массой 250 кг, из-за нее в городе объявили самую большую эвакуацию со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MDR.de.

Читайте также: Опыт Украины напугал Европу: 10 стран срочно готовят планы эвакуации на случай войны

Отмечается, что почти 18 тысяч жителей центральной части Дрездена должны покинуть свои дома. Пожарная служба сначала обнаружила на берегу Эльбы два подозрительных предмета, позже специалисты подтвердили, что один из них является взрывным устройством.

Обезвреживание британской бомбы весом 250 килограмм запланировано на вторую половину 11 марта. Местные власти отмечают, что эта эвакуация является крупнейшей в Дрездене со времен Второй мировой войны.

Снаряд поврежден, поэтому его можно обезвредить только с помощью специального оборудования - гидроабразивного резака. Поэтому полиция предупреждает, что операция по разминированию может длиться дольше, чем обычно.

В то же время правоохранители уверяют, что постараются максимально уменьшить неудобства для жителей, хотя главным приоритетом остается безопасность.

Зона эвакуации охватывает территорию в радиусе одного километра от места находки. В нее входят известные городские достопримечательности, в частности церковь Фрауэнкирхе и оперный театр.

В этом районе также расположены штаб-квартира полиции, парламент федеральной земли Саксония, несколько министерств, дома престарелых, детские сады и другие социальные учреждения. Временное размещение для эвакуированных организуют в выставочном центре Дрездена.

Эвакуируют 18 тысяч человек: британская бомба &quot;парализовала&quot; Дрезден

Фото: зона эвакуации Дрездена из-за бомбы (mdr.de)

Что предшествовало

Стоит отметить, что это уже далеко не первая эвакуация населения в Дрездене из-за найденных боеприпасов времен Второй Мировой.

Так, в 2023 году во время строительных работ в районе Фридрихштадт в столице Саксонии обнаружили 250-килограммовую американскую авиабомбу времен Второй мировой войны. Полиция оцепила район, в тот раз всего эвакуировали около 15 тысяч человек.

