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Евакуйовані жителі Олешок прибули до Білорусі, за кілька годин вони будуть в Україні

10:50 31.10.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: евакуйовані жителі Олешок прибули до Білорусі (Getty Images)

Евакуйовані жителі тимчасово окупованих Олешок прибули до Гомеля у Білорусі. Вже за кілька годин вони будуть в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram члена української переговорної делегації та головм фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

За його словами, останній, четвертий, літак з жителями Олешок приземлився в Гомелі.

"Уже за кілька годин усі громадяни України, евакуйовані з Олешок, разом з українською делегацією будуть на території України", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, 30 жовтня, делегація України прибула до Олешок, після чого у місті розпочалася евакуація та роздача гуманітарної допомоги.

Того ж дня українська делегація разом з евакуйованими мешканцями Олешок вирушила до російської Анапи.

До складу евакуаційного конвою увійшли 25 автобусів, 50 медичних працівників та машини швидкої допомоги.

Гуманітарний конвой евакуював понад 750 жителів Олешок. Більшість поїхала до України, частина жителів захотіли до Росії. Режим тиші в районі Олешок триває без порушень.

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БілорусьОлешкиЕвакуаціяВійна в Україні