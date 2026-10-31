Евакуйовані жителі Олешок прибули до Білорусі, за кілька годин вони будуть в Україні

Нагадаємо, 30 жовтня, делегація України прибула до Олешок, після чого у місті розпочалася евакуація та роздача гуманітарної допомоги.

Того ж дня українська делегація разом з евакуйованими мешканцями Олешок вирушила до російської Анапи.

До складу евакуаційного конвою увійшли 25 автобусів, 50 медичних працівників та машини швидкої допомоги.

Гуманітарний конвой евакуював понад 750 жителів Олешок. Більшість поїхала до України, частина жителів захотіли до Росії. Режим тиші в районі Олешок триває без порушень.