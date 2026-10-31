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Эвакуированные жители Олешек прибыли в Беларусь, через несколько часов они будут в Украине

10:50 31.10.2026 Сб
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: эвакуированные жители Олешек прибыли в Беларусь (Getty Images)

Эвакуированные жители временно оккупированных Олешек прибыли в Гомель в Белоруссии. Уже через несколько часов они будут в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram члена украинской переговорной делегации и глав фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

По его словам, последний, четвертый, самолет с жителями Олешек приземлился в Гомеле.

"Уже через несколько часов все граждане Украины, эвакуированные из Олешек, вместе с украинской делегацией будут на территории Украины", - отметил Арахамия.

Напомним, 30 октября делегация Украины прибыла в Олешек, после чего в городе началась эвакуация и раздача гуманитарной помощи.

В тот же день украинская делегация вместе с эвакуированными жителями Олешек отправилась в российскую Анапу.

В состав эвакуационного конвоя вошли 25 автобусов, 50 медицинских работников и машины скорой помощи.

Гуманитарный конвой эвакуировал более 750 жителей Олешек. Большинство уехало в Украину, часть жителей захотели в Россию. Режим тишины в районе Олешек продолжается без нарушений.

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