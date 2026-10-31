Эвакуированные жители Олешек прибыли в Беларусь, через несколько часов они будут в Украине

Напомним, 30 октября делегация Украины прибыла в Олешек, после чего в городе началась эвакуация и раздача гуманитарной помощи.

В тот же день украинская делегация вместе с эвакуированными жителями Олешек отправилась в российскую Анапу.

В состав эвакуационного конвоя вошли 25 автобусов, 50 медицинских работников и машины скорой помощи.

Гуманитарный конвой эвакуировал более 750 жителей Олешек. Большинство уехало в Украину, часть жителей захотели в Россию. Режим тишины в районе Олешек продолжается без нарушений.