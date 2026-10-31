Евакуйовані жителі Олешок прибули до Білорусі, за кілька годин вони будуть в Україні

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Евакуйовані жителі тимчасово окупованих Олешок прибули до Гомеля у Білорусі. Вже за кілька годин вони будуть в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram члена української переговорної делегації та головм фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

За його словами, останній, четвертий, літак з жителями Олешок приземлився в Гомелі. "Уже за кілька годин усі громадяни України, евакуйовані з Олешок, разом з українською делегацією будуть на території України", - зазначив Арахамія. https://t.me/RBC_ua_news/210466