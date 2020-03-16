В евакуйованих з Італії українців не виявили коронавірусу, - МОЗ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Їм провели експрес-тести в аеропорту "Бориспіль"

В евакуйованих з Італії українців не виявлено коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що в аеропорту "Бориспіль" провели експрес-тест на COVID-19 123 евакуйованим з Італії. Всі тести показали негативний результат, ні в кого коронавірусної інфекції не виявлено.

Італійські медики здійснили медичний огляд пасажирів до посадки в літак. Було здійснено також температурний скринінг. Безпосередньо під час посадки на борт українські медики також заміряли евакуйованим температуру тіла. У всіх пасажирів вона була в нормі. Медики Центру медицини катастроф протягом всього польоту проводили медико-санітарний нагляд.

Після прибуття літака в Україну в аеропорту Бориспіль лікарі-епідеміологи зробили швидкий тест на COVID-19.

Всі евакуйовані зобов’язались здійснити 14-денну самоізоляцію (на час можливого інкубаційного періоду).

Нагадаємо, ввечері 15 березня в міжнародний аеропорт "Бориспіль" прилетів літак спецрейсу з евакуйованими з Італії українцями.

Раніше повідомлялося, що всі евакуйовані підписали згоду на проходження добровільної самоізоляції в домашніх умовах протягом 14 днів. За порушення домашнього карантину передбачена відповідальність.