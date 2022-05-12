Эвакуация военных с "Азовстали": пока речь идет только о 38 раненых, - Верещук

"Сейчас мы ведем переговоры только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах. Работаем пошагово. Обменяем 38 раненых, потом будем двигаться дальше. Сейчас нет переговоров об обмене 500 или 600 человек, о чем сообщают некоторые СМИ", - написала чиновница.

Верещук также подчеркнула, что переговоры очень сложны, ведь РФ не хочет идти на компромисс в вопросе эвакуации наших военных.

Следует отметить, что завод "Азовсталь" полностью заблокирован российскими войсками. Сейчас Украина не имеет возможности прорваться к нашим бойцам военным путем, поэтому украинские дипломаты вынуждены договариваться об эвакуации с представителями РФ.