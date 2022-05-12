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Эвакуация военных с "Азовстали": пока речь идет только о 38 раненых, - Верещук

Фото: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Украина договаривается с РФ об эвакуации 38 тяжелораненых бойцов ВСУ с "Азовстали". Это - только первый этап освобождения украинских военных с территории завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук.

"Сейчас мы ведем переговоры только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах. Работаем пошагово. Обменяем 38 раненых, потом будем двигаться дальше. Сейчас нет переговоров об обмене 500 или 600 человек, о чем сообщают некоторые СМИ", - написала чиновница.

Верещук также подчеркнула, что переговоры очень сложны, ведь РФ не хочет идти на компромисс в вопросе эвакуации наших военных.

Следует отметить, что завод "Азовсталь" полностью заблокирован российскими войсками. Сейчас Украина не имеет возможности прорваться к нашим бойцам военным путем, поэтому украинские дипломаты вынуждены договариваться об эвакуации с представителями РФ.

Ранее мы сообщали, что украинское правительство разработало новое предложение о спасении военных, находящихся на территории завода "Азовсталь". Их планируют обменять на пленных русских солдат.

Также мы писали, что на металлургическом заводе "Азовсталь", который штурмуют российские войска, находятся более 1 тысячи украинских военных. При этом около сотни из них ранены.

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