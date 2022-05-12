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Евакуація військових з "Азовсталі": поки мова йде тільки про 38 поранених, - Верещук

Фото: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Україна домовляється з РФ про евакуацію 38 важкопоранених бійців ЗСУ з "Азовсталі". Це - лише перший етап визволення українських військових з території заводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук.

"Зараз ми ведемо переговори лише про 38 важкопоранених (лежачих) бійців. Працюємо покроково. Обміняємо 38 поранених, потім будемо рухатись далі. Зараз немає перемовин про обмін 500 або 600 людей, про що повідомляють деякі ЗМІ", - написала чиновниця.

Верещук також підкреслила, що переговори є дуже складними, адже РФ не хоче йти на компроміс у питанні евакуації наших військових.

Варто зазначити, що завод "Азовсталь" повністю заблокований російськими військами. Зараз Україна не має змоги прорватися до наших бійців військовим шляхом, тому українські дипломати вимушені домовлятися про евакуацію з представниками РФ.

Раніше ми повідомляли, що український уряд розробив нову пропозицію щодо порятунку військових, які перебувають на території заводу "Азовсталь". Їх планують обміняти на полонених російських солдатів.

Також ми писали, що на металургійному заводі "Азовсталь", який штурмують російські війська, знаходяться понад 1 тисяча українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

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АзовстальМаріупольевакуаціяІрина ВерещукВійна Росії проти України