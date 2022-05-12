Евакуація військових з "Азовсталі": поки мова йде тільки про 38 поранених, - Верещук

"Зараз ми ведемо переговори лише про 38 важкопоранених (лежачих) бійців. Працюємо покроково. Обміняємо 38 поранених, потім будемо рухатись далі. Зараз немає перемовин про обмін 500 або 600 людей, про що повідомляють деякі ЗМІ", - написала чиновниця.

Верещук також підкреслила, що переговори є дуже складними, адже РФ не хоче йти на компроміс у питанні евакуації наших військових.

Варто зазначити, що завод "Азовсталь" повністю заблокований російськими військами. Зараз Україна не має змоги прорватися до наших бійців військовим шляхом, тому українські дипломати вимушені домовлятися про евакуацію з представниками РФ.