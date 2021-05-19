Украинцев из Сектора Газа планируют эвакуировать в течение 48 часов, - Кулеба

В Секторе Газа сейчас находится около 1600 украинцев, из них 127 изъявили желание вернуться на родину. Эвакуация может произойти в течение 48 часов.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал на заседании правительства 19 мая.

"В Секторе Газа ориентировочно находится 1600 украинцев, из них 127 изъявили желание вернуться на родину", - сообщил Кулеба.

Министр также отметил, что вместе с украинцами о желании эвакуироваться из Сектора Газа заявили граждане Молдовы, Беларуси и двух стран-членов ЕС.

"Посольство уже составило списки, мы договорились о зеленом коридоре и такая эвакуация будет осуществлена в кратчайшие сроки", - подчеркнул Кулеба.

Он пояснил, что эвакуация будет осуществлена через Египет, с властями которого уже согласованы организационные вопросы.

"В настоящее время во исполнение поручения президента Украины принято решение об осуществлении такой эвакуации в кратчайшие сроки путем вывоза наших граждан с территории Сектора Газы на территорию Египта и организации соответствующего рейса за счет резервного фонда бюджета Украины. Если не произойдет никаких форс-мажорных событий в связи с обострением конфликта, то, по нашим расчетам, в течение 48 часов такая эвакуация состоится", - сказал Кулеба.