Эвакуация из Сум приостановлена. По маршруту зеленого коридора началась стрельба, слышны звуки танков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумского городского совета.

"Зеленый коридор только после прекращения стрельбы! Без команды и прекращения просим никого не выезжать. При условии прекращения огня, выезд будет продолжен", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что эвакуация населения продолжится лишь после прекращения стрельбы.

Напомним, РБК-Украина обновляет информацию по ситуации в Сумах 8 марта.

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