Евакуація з Сум призупинена. За маршрутом зеленого коридору почалася стрілянина

Евакуація з Сум тимчасово призупинена. За маршрутом зеленого коридору розпочалась стрілянина, чутні звуки танків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської міської ради.

"Зелений коридор тільки після припинення стрільби! Без команди та припинення просимо нікого не виїжджати. За умови припинення вогню, виїзд буде продовжений", - пише пресслужба.

Зазначається, що евакуація населення продовжиться лише після припинення стрільби.

Нагадаємо, РБК-Україна оновлювює інформацію щодо ситуації у Сумах 8 березня.

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