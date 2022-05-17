Эвакуация продолжается. Главная цель - сохранить жизнь защитников Мариуполя, - Резников

Он отметил, что сегодня идут сложные процессы, в том числе эвакуация раненых с "Азовстали".

"Сначала нужно сохранить его воинам жизнь, а потом свободу, и Украина должна идти на этот шаг", - пояснил глава Минобороны.

Он добавил, что наши защитники выполнили свой приказ по сдерживанию российской группировки в Мариуполе.

По словам Резникова, сегодня процесс эвакуации происходит при посредничестве ООН и Красного Креста.

Субъектность любой страны мало что решает в этом случае, считает министр.