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Эвакуация продолжается. Главная цель - сохранить жизнь защитников Мариуполя, - Резников

Фото: Алексей Резников (rbk.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Продолжается процесс эвакуации раненых защитников Мариуполя. Он проходит при участии Красного Креста и ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Украины Алексея Резникова.

Он отметил, что сегодня идут сложные процессы, в том числе эвакуация раненых с "Азовстали".

"Сначала нужно сохранить его воинам жизнь, а потом свободу, и Украина должна идти на этот шаг", - пояснил глава Минобороны.

Он добавил, что наши защитники выполнили свой приказ по сдерживанию российской группировки в Мариуполе.

По словам Резникова, сегодня процесс эвакуации происходит при посредничестве ООН и Красного Креста.

Субъектность любой страны мало что решает в этом случае, считает министр.

Напомним, вечером 16 мая, началась операция по спасению военных ВСУ из"Азовстали", и с территории завода вышли более 200 человек, которых позже обменяют на российских военнопленных.

Ранее мы сообщали, в Мариуполе на территории завода "Азовсталь" остаются украинские военные операция по спасению которых будет продолжена, заявили в министерстве обороны Украины.

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Азовсталь