Евакуація триває. Головна мета - зберегти життя захисників Маріуполя, - Резніков

Триває процес евакуації поранених захисників Маріуполя. Він відбувається за участі Червоного хреста та ООН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони України Олексія Резнікова.
Він зазначив, що сьогодні тривають складні процеси, у тому числі евакуація поранених із "Азовсталі".
"Спочатку потрібно зберегти воїнам життя, а потім свободу, і Україна мусить іти на цей крок", - пояснив глава Міноборони.
Він додав, що наші захисники виконали свій наказ щодо стримування російського угруповання у Маріуполі.
За словами Резнікова, сьогодні процес евакуації відбувається за посередництва ООН та Червоного Хреста.
Суб'єктність будь-якої країни мало що вирішує у цьому випадку, вважає міністр.
Нагадаємо, ввечері 16 травня, розпочалася операція з порятунку військових ЗСУ з "Азовсталі", і з території заводу вийшли понад 200 осіб, яких пізніше обміняють на російських військовополонених.
Раніше ми повідомляли, у Маріуполі на території заводу "Азовсталь" залишаються українські військові, операція з порятунку яких буде продовжена, заявили в міністерстві оборони України.