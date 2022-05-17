Евакуація триває. Головна мета - зберегти життя захисників Маріуполя, - Резніков

Він зазначив, що сьогодні тривають складні процеси, у тому числі евакуація поранених із "Азовсталі".

"Спочатку потрібно зберегти воїнам життя, а потім свободу, і Україна мусить іти на цей крок", - пояснив глава Міноборони.

Він додав, що наші захисники виконали свій наказ щодо стримування російського угруповання у Маріуполі.

За словами Резнікова, сьогодні процес евакуації відбувається за посередництва ООН та Червоного Хреста.

Суб'єктність будь-якої країни мало що вирішує у цьому випадку, вважає міністр.