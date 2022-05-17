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Евакуація триває. Головна мета - зберегти життя захисників Маріуполя, - Резніков

Фото: Олексій Резніков (rbk.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Триває процес евакуації поранених захисників Маріуполя. Він відбувається за участі Червоного хреста та ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони України Олексія Резнікова.

Він зазначив, що сьогодні тривають складні процеси, у тому числі евакуація поранених із "Азовсталі".

"Спочатку потрібно зберегти воїнам життя, а потім свободу, і Україна мусить іти на цей крок", - пояснив глава Міноборони.

Він додав, що наші захисники виконали свій наказ щодо стримування російського угруповання у Маріуполі.

За словами Резнікова, сьогодні процес евакуації відбувається за посередництва ООН та Червоного Хреста.

Суб'єктність будь-якої країни мало що вирішує у цьому випадку, вважає міністр.

Нагадаємо, ввечері 16 травня, розпочалася операція з порятунку військових ЗСУ з "Азовсталі", і з території заводу вийшли понад 200 осіб, яких пізніше обміняють на російських військовополонених.

Раніше ми повідомляли, у Маріуполі на території заводу "Азовсталь" залишаються українські військові, операція з порятунку яких буде продовжена, заявили в міністерстві оборони України.

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Азовсталь