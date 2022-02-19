Эвакуация из ОРДЛО, взрывы и заявление Байдена: новости за 18 февраля

Боевики объявили массовую эвакуацию населения в Россию, президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин принял решение напасть на Украину, журналист Юрий Бутусов устроил драку с нардепом от ОПЗЖ Нестором Шуфричем в прямом эфире. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 18 февраля - в материале РБК-Украина.

Обострение на Донбассе. Обстрелы, фейки и эвакуация

Массовые обстрелы на Донбассе продолжаются. Боевики объявили эвакуацию в Россию под предлогом "наступления". Людям предлагается выехать в Ростовскую область России.

В пятницу, 18 февраля, в центре оккупированного Донецка прогремел мощный взрыв. Также оккупанты сообщили о сильном взрыве в оккупированном Луганске. На опубликованных в соцсетях кадрах видно зарево на весь город. Подробнее о том, что происходит в ОРДЛО – в материале РБК-Украина.

Путин принял решение напасть на Украину, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин принял решение напасть на Украину. Он добавил, что до российского вторжения возможность дипломатического решения конфликта останется открытой.

В ходе брифинга Байден заявил, что агрессия России против Украины может начаться в ближайшие дни, и если это случится, то Киев тоже подвергнется атаке.

Шуфрич и Бутусов устроили жесткую драку в прямом эфире у Шустера (видео)

Журналист Юрий Бутусов устроил драку с нардепом от ОПЗЖ Нестором Шуфричем в прямом эфире. Драка произошла в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу, 18 февраля.

Как видно на видео, во время выступления парламентария журналист подошел к нему и ударил в лицо. От удара Шуфрич свалился со стула. Однако поднялся и дал сдачи. В ситуацию пришлось вмешаться гостям студии, которые еле-еле разняли дерущихся.

В Украине зафиксировали новый вариант штамма "Омикрон"

В Украине зафиксировали новый вариант штамма коронавируса "Омикрон" - BA.2. Пока зарегистрированы единичные случаи.

Тем временем Глава Минздрава Виктор Ляшко уверяет, что вводить локдаун в Украине не планируют. Эта волна коронавируса может стать последней.

Борис Невзоров умер от коронавируса

Известный актер и кинорежиссер Борис Невзоров умер от осложнений в результате COVID-19 в Москве (РФ). Звезда советских фильмов ровно месяц назад встретил свой 72-й день рождения.

В последние свои дни Борис Георгиевич был в больнице. У актера ранее медики подтвердили коронавирусную болезнь. Недуг дал осложнения, с которыми организм уже не мог справиться.

В Украине на выходных резко сменится погода: свежий прогноз

Погода в Украине на выходных порадует приятными переменами. Синоптики прогнозируют, что в воскресенье будет тепло и солнечно, но в субботу все еще вероятны дожди.

Что будет с погодой в стране 19-20 февраля - читайте в материале Styler.