Оккупанты заявили о сильном взрыве в Луганске

Оккупанты сообщили о сильном взрыве в оккупированном Луганске. На опубликованных в соцсетях кадрах видно зарево на весь город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оккупантов "ЛуганскИформЦентр" .

"Сильный взрыв в Луганске! Зарево на весь город! Возможно взрыв газопровода", - сообщило издание боевиков.

Других подробностей происшествия пока нет. Очевидцы в соцсетях сообщают, что после взрыва вспыхнул пожар. Предположительно горит газопровод.

На опубликованных в соцсетях видео видно ярко-желтое зарево в ночном небе, осветившее город.

Как сообщили в предприятии "ЛуганскГаз", около 23:10 начали поступать звонки о крупном возгорании на газопроводе в районе Малой Вергунки. На место происшествия выехали аварийные бригады.