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Оккупанты заявили о сильном взрыве в Луганске

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Луганск, Пятница 18 февраля 2022 23:25
Оккупанты заявили о сильном взрыве в Луганске Фото: взрыв в оккупированном Луганске 18 февраля (скриншот с видео)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Оккупанты сообщили о сильном взрыве в оккупированном Луганске. На опубликованных в соцсетях кадрах видно зарево на весь город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оккупантов "ЛуганскИформЦентр".

"Сильный взрыв в Луганске! Зарево на весь город! Возможно взрыв газопровода", - сообщило издание боевиков.

Других подробностей происшествия пока нет. Очевидцы в соцсетях сообщают, что после взрыва вспыхнул пожар. Предположительно горит газопровод.

На опубликованных в соцсетях видео видно ярко-желтое зарево в ночном небе, осветившее город.

Как сообщили в предприятии "ЛуганскГаз", около 23:10 начали поступать звонки о крупном возгорании на газопроводе в районе Малой Вергунки. На место происшествия выехали аварийные бригады.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили о мощном взрыве в центе оккупированного Донецка.

Отметим, 18 февраля началась эвакуация населения с оккупированного Донбасса, людей призывают выезжать в Россию своими силами или организованно на автобусах.

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