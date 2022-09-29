Евакуація з Херсонської області може ускладнитись: деталі

Ситуація з евакуацією людей з тимчасово окупованих територій Херсонської області може ускладнитися вже найближчим часом.

Про це заявив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Анонсована окупантами пропускна система з індивідуальними дозволами як на в'їзд, так і на виїзд спрямована на посилення фільтраційних процедур", - заявив Соболевський.

За його словами, це повинно знизити темпи виїзду людей, що рятуються від окупаційного "руського миру".

"Критерії, за якими прийматимуться такі рішення, поки що не зрозумілі", - додав Соболевський.