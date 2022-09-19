Жителей освобожденной части Херсонской области призывают эвакуироваться на зиму

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича .

"Учитывая ситуацию, сложившуюся в освобожденных населенных пунктах, советуем эвакуироваться на зимний период в Закарпатскую, Хмельницкую и Житомирскую области. Особенно это касается семей с детьми и маломобильных лиц", - написал он.

Государство поможет желающим уехать из области. Для этого нужно:

Обратиться на "горячую линию" Херсонской ОВА по номеру +0800330951 или написать в чат-бот. Сообщить о намерении эвакуироваться - специалисты сформируют вашу заявку. С вами свяжутся и сообщат детали эвакуации. В указанное время прийти на место, откуда отправляется эвакуационный транспорт.

При обращении в ОВА следует указать свои гуманитарные потребности.

После получения статуса внутренне перемещенного лица государство будет выплачивать украинцам денежную помощь в размере 2 тысяч гривен для взрослого и 3 тысяч гривен для людей с инвалидностью и детей.

Кроме того, жители области могут подать заявки на получение денежной помощи от Международных организаций по ссылке.