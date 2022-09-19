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Жителей освобожденной части Херсонской области призывают эвакуироваться на зиму

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Херсонская область, Понедельник 19 сентября 2022 15:48
Жителей освобожденной части Херсонской области призывают эвакуироваться на зиму Фото: жителей освобожденной части Херсонской области призывают эвакуироваться на зиму (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Жителей деоккупированных населенных пунктов Херсонской области призывают выезжать на зимний период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Учитывая ситуацию, сложившуюся в освобожденных населенных пунктах, советуем эвакуироваться на зимний период в Закарпатскую, Хмельницкую и Житомирскую области. Особенно это касается семей с детьми и маломобильных лиц", - написал он.

Государство поможет желающим уехать из области. Для этого нужно:

  1. Обратиться на "горячую линию" Херсонской ОВА по номеру +0800330951 или написать в чат-бот.
  2. Сообщить о намерении эвакуироваться - специалисты сформируют вашу заявку.
  3. С вами свяжутся и сообщат детали эвакуации.
  4. В указанное время прийти на место, откуда отправляется эвакуационный транспорт.

При обращении в ОВА следует указать свои гуманитарные потребности.

После получения статуса внутренне перемещенного лица государство будет выплачивать украинцам денежную помощь в размере 2 тысяч гривен для взрослого и 3 тысяч гривен для людей с инвалидностью и детей.

Кроме того, жители области могут подать заявки на получение денежной помощи от Международных организаций по ссылке.

Напомним, что ранее жителей освобожденной части Херсонской области призвали эвакуироваться из-за угрозы обстрелов со стороны россиян.

Напомним, аналитики ISW сообщали, что оккупанты в западной части Херсонской области пытаются отступить на более защищенные позиции во избежание хаотического отступления.

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Херсонская область
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