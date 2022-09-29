Эвакуация из Херсонской области может усложниться: детали

Ситуация с эвакуацией людей с временно оккупированных территорий Херсонской области может осложниться в ближайшее время.
Об этом заявил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .
"Анонсированная оккупантами пропускная система с индивидуальными разрешениями как на въезд, так и на выезд направлена на усиление фильтрационных процедур", - заявил Соболевский.
По его словам, это должно снизить темпы выезда спасающихся от оккупационного "русского мира" людей.
"Критерии, по которым будут приниматься такие решения, пока не ясны", - добавил Соболевский.
Напомним, что жители освобожденной части Херсонской области призывают эвакуироваться на зиму.
Напомним, что ранее жителей освобожденной части Херсонской области призвали эвакуироваться из-за угрозы обстрелов со стороны россиян.
Напомним, аналитики ISW сообщали, что кафиры в западной части Херсонской области пытаются отступить на более защищенные позиции , чтобы избежать хаотического отступления.
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