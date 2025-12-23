Эвакуация дипломатов РФ из Венесуэлы: что происходит
На фоне роста напряженности в Карибском регионе и из-за угроз США, Россия начала вывоз семей своих дипломатов из Венесуэлы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Associated Press.
Обострение ситуации вокруг Венесуэлы привело к первому за долгое время шагу со стороны Москвы, связанному с обеспечением безопасности дипломатического персонала.
Решение было принято на фоне усиления действий США в регионе и роста неопределенности вокруг дальнейшего развития событий.
МИД РФ эвакуирует семьи дипломатов из Венесуэлы
Министерство иностранных дел России приступило к эвакуации семей российских дипломатов из Венесуэлы. Процесс начался в пятницу, приоритет отдан вывозу женщин и детей.
По данным источника в европейской разведке, российские чиновники описывают текущую обстановку в стране "в очень мрачных тонах".
Информация об эвакуации появилась на фоне активизации политики администрации США в отношении Каракаса.
В понедельник президент Дональд Трамп планирует встречу с ключевыми представителями национальной безопасности.
Она проходит на фоне усиления усилий Береговой охраны США по перехвату нефтяных танкеров в Карибском море в рамках давления на правительство Николаса Мадуро.
Как сообщается, к встрече должны присоединиться госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и министр ВМС Джон Фелан.
Белый дом анонсировал "важное заявление", а сам Трамп ранее объявил о планах построить два новых крупных военных корабля в рамках концепции "Золотого флота".
На этом фоне эвакуация семей российских дипломатов рассматривается как сигнал о серьезных рисках и возможном дальнейшем ухудшении ситуации в Венесуэле.
Напоминаем, что власти Венесуэлы приняли решение задействовать военно-морские силы для сопровождения танкеров с нефтепродуктами, выходящих из национальных портов, после заявлений президента США о возможности блокирования экспорта венесуэльской нефти, что было расценено Каракасом как потенциальная угроза безопасности морских перевозок.
Отметим, что перехват танкеров с венесуэльской нефтью со стороны США рассматривается Вашингтоном как осознанный политический шаг и прямой сигнал режиму Николаса Мадуро о необходимости ухода от власти.