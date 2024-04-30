Що робити, якщо у Києві машину забрав евакуатор: покрокова інструкція

Якщо вашу машину забрав евакуатор, повернути авто зі штрафмайданчика можна буде після отримання на це постанови (дозволу), а також сплати штрафу та вартості евакуації й зберігання транспортного засобу.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Патрульна поліція України, Офіційний портал Києва, "Київ Цифровий", "Дія".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто і за яких обставин може евакуювати вашу машину, куди її при цьому відвозять, як найшвидше її знайти, а також як саме повернути машину зі штрафмайданчика.

Зміст

Хто й коли має право евакуювати вашу машину

В цілому в Україні евакуювати машину мають право патрульні поліцейські та інспектори з паркування.

Патрульні поліцейські можуть евакуювати автомобіль - здійснити його тимчасове затримання - якщо він:

здійснює рух, зупинку чи стоянку з порушенням ПДР

суттєво перешкоджає дорожньому руху

У такій ситуації правоохоронці мають право викликати евакуатор і відправити машину на штрафмайданчик.

Якщо авто припарковане з порушенням, а водій перебуває на місці події, евакуація автомобіля-порушника не здійснюється.

У такій ситуації патрульний поліцейський виписує водієві штраф, після чого той повинен прибрати автомобіль з місця, де паркування, зупинка чи стоянка заборонені.

Якщо водій з'являється на місце події після того, як поліцейський викликав евакуатор, такий виклик скасовується - евакуація не проводиться (навіть якщо евакуатор уже прибув за викликом правоохоронця).

У Патрульній поліції України наголошують - правоохоронці мають дуже щільний графік чергування та максимально швидко опрацьовують виклики. Виходячи з цього патрульні не мають змоги чекати на водіїв, які порушили правила паркування, зупинки чи стоянки.

У деяких містах існують спеціально обладнані підземні парковки (ілюстрація: pixabay.com)

Підстави для евакуації машини інспектором

Виходячи зі статті 265 Кодексу України про адміністративні правопорушення, підставами для евакуації транспортного засобу інспектором з паркування є таке його розміщення, що:

суттєво перешкоджає дорожньому руху

створює загрозу безпеці руху

Отже, евакуювати вашу машину можуть за умови, якщо вона:

стоїть на проїзній частині у два та більше рядів

розміщена у заборонених Правилами дорожнього руху (ПДР) місцях зупинки або стоянки

Згідно з ПДР, транспортний засіб не можна паркувати (зупиняти):

на залізничних переїздах

на трамвайних коліях

на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, у тунелях

на пішохідних переходах і ближче 10 метрів до них з обох боків (крім випадків зупинки для надання переваги в русі)

на перехрестях та ближче 10 метрів від краю перехрещуваної проїзної частини за відсутності на ній пішохідного переходу (за винятком зупинки для надання переваги в русі та зупинки проти бокового проїзду на Т-подібних перехрестях, де є суцільна лінія розмітки або розділювальна смуга)

на проїзній частині, де відстань між суцільною лінією розмітки чи протилежним краєм проїзної частини й транспортним засобом, що зупинився, менш як 3 метри

ближче 30 метрів від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а за їх відсутності - ближче 30 метрів від дорожнього знака такої зупинки з обох боків

ближче 10 метрів від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання

у місцях, де буде неможливим зустрічний роз'їзд або об'їзд транспортного засобу, що зупинився

ближче 10 метрів від виїздів із прилеглих територій та безпосередньо в місці виїзду

якщо він своїм розташуванням унеможливлює рух інших транспортних засобів або створює перешкоду для руху пішоходів (у тому числі осіб з інвалідністю на спеціальних засобах пересування та пішоходів із дитячими колясками)

на виділеній смузі для руху громадського маршрутного транспорту

на позначеній відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою велодоріжці

якщо він перешкоджає руху або роботі снігоприбирального та іншого технологічного комунального транспорту у разі запровадження надзвичайного стану або у разі оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації

якщо він порушує схему паркування транспортних засобів - блокує проїзд по двох або більше смугах руху

Паркуватися потрібно правильно (ілюстрація: pixabay.com)

Куди евакуатор відвозить машину і як її знайти

Згідно з інформацією Управління (інспекції) з паркування Департаменту територіального контролю міста Києва, адреси чинних нині штрафмайданчиків у столиці є такими:

м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 20-Б

Штрафмайданчик на лівому березі Дніпра (скріншот: google.com/maps)

м. Київ, вул. Мрії, 19

Штрафмайданчик на правому березі Дніпра (скріншот: google.com/maps)

Якщо ви прийшли на місце, де залишили свою машину, а її немає, перш за все потрібно заспокоїтись та оглянути локацію - чи не залишили для вас повідомлення щодо евакуації автомобіля.

За умови, що ви нічого не знайшли, варто зателефонувати на гарячу лінію патрульної поліції за номером +38 044 287 82 82 або ж на номер 102. Це допоможе перевірити, чи було евакуйовано автомобіль на штрафмайданчик.

Черговий підкаже, куди звертатися далі - для складання відповідних адміністративних матеріалів - після чого ви зможете забрати автомобіль зі штрафмайданчика.

Ще один варіант - подзвонити до столичного департаменту Управління (інспекції) з паркування:

+38 093 093 57 27

+38 044 366 63 27 (з питань оплати штрафу з паркування)

+38 044 366 63 22 (з питань виконавчого провадження)

Якщо ж машину, не дай Боже, викрали, слід звернутися до районного управління поліції.

Найкраще паркуватися у спеціально відведених для цього місцях (ілюстрація: pixabay.com)

Як повернути машину зі штрафмайданчика

Забрати машину зі штрафмайданчика можна одразу після сплати за її евакуацію та зберігання, а також накладеного штрафу. У столиці це можна зробити у кілька способів.

Перший варіант - офлайн. Піти у відділення патрульної поліції, де працівники випишуть постанову у справі про адміністративне правопорушення та дадуть копію акта огляду та тимчасового затримання авто.

Після цього потрібно сплатити постанову (штраф) і можна вирушати на штрафмайданчик.

Крім того, необхідно буде оплатити послуги евакуації та зберігання авто (у відділенні будь-якого банку, через платіжний термінал або ж через систему онлайн-платежів).

Другий варіант - онлайн. Скористатися шерингом документів через "Дію" у застосунку "Київ Цифровий":

відкрити push-сповіщення про те, що ваше авто евакуювали, якщо ви вказали номер машини у своєму профілі в застосунку "Київ Цифровий" (в іншому випадку потрібно натиснути на кнопку "К" внизу головного екрана, обрати сервіс "Евакуація", "Перевірити автомобіль" та ввести номер авто)

натиснути "Отримати автомобіль"

пошерити водійські документи через "Дію" (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія)

вказати дату, коли ви заберете авто

сплатити штраф і вартість евакуації та зберігання авто

отримати QR-код для повернення машини

Після цього можна сміливо їхати на штрафмайданчик, показувати отриманий QR-код і забирати транспортний засіб.

В цілому для того, щоб вам віддали автівку зі штрафмайданчика, потрібно мати такі документи (паперовий чи електронний варіант):