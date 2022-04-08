Эвакуация 8 апреля. Согласовано десять гуманитарных коридоров: маршруты
В Украине на сегодня, 8 апреля согласованы гуманитарные коридоры для эвакуации населения. Таких запланировано десять.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук в Telegram.
Донецкая область
Мариуполь - Запорожье (на собственном транспорте).
Запорожская область
Бердянск - Запорожье (на собственном транспорте и автобусами).
Токмак - Запорожье (на собственном транспорте и автобусами).
Место собраний: ул. Шевченко, 5
Мелитополь - Запорожье (на собственном транспорте).
В случае возвращения оккупантами захваченных автобусов место сбора людей - пожарная часть №10.
Энергодар - Запорожье (на собственном транспорте).
Место сбора автомобилей объявят местные власти.
Луганская область
Северодонецк - Бахмут.
Место собраний: проспект Химиков, 28.
Лисичанск - Бахмут.
Место собраний: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
Попасная - Бахмут.
Место собраний: ул. Первомайская, 42.
с. Горное - Бахмут.
Место собраний: ул. Гагарина, 13.
Рубежное - Бахмут.
Напомним, местные власти призвали жителей Луганской области эвакуироваться из-за российского наступления.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.