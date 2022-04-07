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Жителей Луганской области просят эвакуироваться: для них открыли пять коридоров

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Луганская область, Четверг 07 апреля 2022 09:26
Жителей Луганской области просят эвакуироваться: для них открыли пять коридоров Фото: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Артем Горовенко

Жителей Луганской области снова призывают эвакуироваться из-за российского наступления. Сегодня для них будет работать пять гуманитарных коридоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Луганской ОГА.

"Земляки, эвакуируйтесь! Шансов спасти себя и родных от российской смерти с каждым днем ​​все меньше. Обезопасьте себя и родных. Мы бесплатно вывозим людей каждый день. Сначала к поездам, а затем железнодорожным сообщением - в другие регионы Украины. Там их встречают, находят жилье, всячески помогают", - отметил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он также отметил, что вчера эвакуационный автобус не смог добраться до Попасной, очередная попытка будет сегодня.

Места сборов для эвакуации по гуманитарных коридорам:

  • Северодонецк: проспект Химиков, 28;
  • Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;
  • Попасная: ул. Первомайская, 42;
  • Горское: ул. Гагарина, 13а;
  • Нижнее: Парковая, 13;
  • Рубежное: ул. Чехова, 11.

Напомним, ранее сообщалось, что на 7 апреля в Украине согласовано 10 гуманитарных коридоров.

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