Евакуація 8 квітня. Погоджено десять гуманітарних коридорів: маршрути
В Україні на сьогодні, 8 квітня погоджено гуманітарні коридори для евакуації населення. Таких заплановано десять.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірину Верещук в Telegram.
Донецька область
Маріуполь - Запоріжжя (на власному транспорті).
Запорізька область
Бердянськ - Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами).
Токмак - Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами).
Місце зборів: вул. Шевченка, 5
Мелітополь - Запоріжжя (на власному транспорті).
У разі повернення окупантами захоплених автобусів місце збору людей - пожежна частина №10.
Енергодар - Запоріжжя (на власному транспорті).
Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.
Луганська область
Сєвєродонецьк - Бахмут.
Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
Лисичанськ - Бахмут.
Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
Попасна - Бахмут.
Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
с. Гірське - Бахмут.
Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
Рубіжне - Бахмут.
Нагадаємо, місцева влада закликала жителів Луганської області евакуюватися через російський наступ.
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