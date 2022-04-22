Эвакуации не будет. Гумкоридоры сегодня не откроют из-за опасности на маршрутах

"Из-за опасности на маршрутах сегодня, 22 апреля, гуманитарных коридоров не будет. Обращаюсь ко всем, кто ждет эвакуации: потерпите, пожалуйста, держитесь!"- написала Верещук.

Отметим, что "Укрзализныця" обнародовала график эвакуационных поездов на пятницу, 22 апреля.

Напомним, что Украина требует от России открытия срочного гуманитарного коридора из "Азовстали" в Мариуполе, поскольку там находятся около тысячи гражданских и 500 раненых военных.

Ранее стало известно, что из Мариуполя эвакуировали уже более 100 тысяч человек.

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