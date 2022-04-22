Укрзализныця опубликовала график эвакуационных рейсов на 22 апреля

Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на пятницу, 22 апреля. Сегодня назначено дополнительно 7 рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

В Укрзализныце напоминают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому нужно следить за актуальной информацией на сайте компании.

Напомним, Укрзализныця возобновила движение электричек в Черниговской и Сумской областях.

Ранее в Укрзализныце заявили, что с начала войны компания эвакуировала за границу 500 тысяч человек.

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