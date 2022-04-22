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Укрзализныця опубликовала график эвакуационных рейсов на 22 апреля

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Пятница 22 апреля 2022 06:10
Укрзализныця опубликовала график эвакуационных рейсов на 22 апреля Фото: Укрзализныця опубликовала расписание эвакуационных рейсов (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на пятницу, 22 апреля. Сегодня назначено дополнительно 7 рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Эвакуационные поезда на 22 апреля

  • 11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов
  • 14:30 - 220/219 Львов - Запорожье-1
  • 16:30 - 234/233 Покровск - Чоп
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
  • 4:00 - 229/230 Ужгород - Харьков-Пас.
  • 11:30 - 229/230 Харьков-Пас. - Ужгород
  • 22:32 - 238/237 Одесса-Главная - Ужгород

В Укрзализныце напоминают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому нужно следить за актуальной информацией на сайте компании.

Напомним, Укрзализныця возобновила движение электричек в Черниговской и Сумской областях.

Ранее в Укрзализныце заявили, что с начала войны компания эвакуировала за границу 500 тысяч человек.

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Укрзализныця эвакуация
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