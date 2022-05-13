Эвакуация из "Азовстали": Верещук сообщила о новом этапе переговоров, начнут с тяжелораненых

"Мы начали новый раунд переговоров вокруг дорожной карты спецоперации. Начинаем с тяжелораненых. Есть Красный Крест, они сегодня (12 мая, - ред.) встречаются с россиянами. Провели с ними (МККК, - ред.), а также с ООН, переговоры и дали им мандат", - заявила она.

Верещук отметила, что украинская сторона требует, чтобы был подписан документ.

"Как именно будет происходить эвакуация из "Азовстали", готовимся к подписанию", - сказала она.

Верещук уточнила, что посредником в текущем раунде переговоров согласилась выступить Турция. По ее словам, спецоперация будет иметь несколько этапов. Первый из них - эвакуация тяжелораненых.

На "Азовстали" находятся бойцы батальона "Азов", солдаты и офицеры ВСУ, Национальной полиции, пограничники. Все они нуждаются в спасении.

Она сообщила, что 12 мая представители Международного Комитета Красного Креста встречались в РФ для согласования этого этапа спецоперации по эвакуации из "Азовстали".

Украинские бойцы, держащие оборону на "Азовстали", сообщали, что на территории завода находятся почти 600 раненых военных, однако с каждым днем обстрелов увеличивается число погибших и раненых.

Число погибших защитников Мариуполя украинские бойцы не называют.

Ранее Верещук сообщила, что украинская сторона ведет переговоры только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах, а если удастся обменять 38 тяжелых, "будем двигаться дальше".

Кроме того, в РФ заявили, что готовы открыть коридоры для эвакуации гражданского населения на территорию подконтрольную украинской власти и в иностранные государства.

Ранее мы сообщали, что украинское правительство разработало новое предложение о спасении военных, находящихся на территории завода "Азовсталь". Их планируют обменять на пленных русских солдат.

Также мы писали, что на металлургическом заводе "Азовсталь", который штурмуют российские войска, находятся более 1 тысячи украинских военных. При этом около сотни из них ранены.

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