Евакуації з "Азовсталі": Верещук повідомила про новий етап переговорів, розпочнуть з тяжкопоранених

"Ми почали новий раунд переговорів навколо дорожньої карти спецоперації. Починаємо з тяжкопоранених. Є Червоний Хрест, вони сьогодні (12 травня, - ред.) зустрічаються з росіянами. Провели з ними (МКЧХ, - ред.), а також з ООН, переговори і дали їм мандат", - заявила вона.

Верещук зазначила, що українська сторона вимагає, щоб був підписаний документ.

"Як саме відбуватиметься евакуація з "Азовсталі", готуємося до підписання", - сказала вона.

Верещук уточнила, що посередником у поточному раунді переговорів погодилася виступити Туреччина. За її словами, спецоперація матиме кілька етапів. Перший з них-Евакуація тяжкопоранених.

На " Азовсталі "знаходяться бійці батальйону" Азов", солдати і офіцери ЗСУ, Національної поліції, прикордонники. Всі вони потребують порятунку.

Вона повідомила, що 12 травня представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста зустрічалися в РФ для узгодження цього етапу спецоперації з евакуації з "Азовсталі".

Українські бійці, які тримають оборону на "Азовсталі", повідомляли, що на території заводу знаходяться майже 600 поранених військових, проте з кожним днем обстрілів збільшується число загиблих і поранених.

Число загиблих захисників Маріуполя українські бійці не називають.

Раніше Верещук повідомила, що українська сторона веде переговори тільки про 38 тяжкопоранених (лежачих) бійцях, а якщо вдасться обміняти 38 важких, "будемо рухатися далі".

Крім того, в РФ заявили, що готові відкрити коридори для евакуації цивільного населення на територію підконтрольну українській владі і в іноземні держави.

Раніше ми повідомляли, що український уряд розробив нову пропозицію про порятунок військових, що знаходяться на території заводу "Азовсталь". Їх планують обміняти на полонених російських солдатів.

Також ми писали, що на металургійному заводі "Азовсталь", який штурмують російські війська, перебувають більше 1 тисячі українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

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