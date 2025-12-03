ЄЦБ не піде на порушення заради репараційного механізму для України, - Лагард

Заморожені активи РФ для України

Раніше видання Financial Times із посиланням на власні джерела писало, що Європейський центральний банк відмовився підтримати ідею так званого репараційного кредиту для України на 140 млрд євро.

За даними журналістів, європейські чиновники звернулися до ЄЦБ із проханням виступити кредитором для бельгійського депозитарію Euroclear, де зберігаються частина заморожених російських резервів, та надати гарантії щодо ліквідності механізму. Ці кошти можна було б використати для фінансування потреб України.

Однак ЄЦБ вирішив, що це виходить за межі його мандату, оскільки за умовами договорів ЄС центральні банки не мають права безпосередньо фінансувати державні витрати або виступати гарантами таких позик.

Також прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявляв, що план ЄС щодо використання заморожених російських активів для фінансування України може мати серйозні економічні та геополітичні наслідки.

Сполучені Штати виступили за повернення заморожених у країнах Євросоюзу російських активів Москві після укладання мирної угоди між Україною та РФ.