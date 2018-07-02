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Интервью

На этой неделе Рада должна принять законы по защите прав детей

НовостиПолитика    02.07.2018 - 11:48
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

Во вторник нардепы должны рассмотреть блок информационной политики

На текущей пленарной неделе Верховная рада Украины планирует рассмотреть вопрос изменения состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом в ходе согласительного совета в понедельник сообщил спикер Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я хочу напомнить, что прошлую неделю мы завершили на рассмотрении законопроектов по защите прав детей. Это три законопроекта, мы начали рассмотрение первого и не успели его завершить. Поэтому во вторник мы начнем работу по завершению закона №8296 и рассмотрим сопутствующие и сопровождающие законопроекты №8294 и №8295", - заявил Парубий.

Он отметил, что во вторник народные депутаты должны рассмотреть блок информационной политики.

"Комитет ВР по вопросам свободы слова подготовил четыре закона. Я надеюсь, что будут проведены необходимые консультации на фракциях. И мы сможем полностью этот блок пройти", - добавил спикер.

По его словам, в среду Рада рассмотрит ратификации международных соглашений.

"В четверг предлагаю начать день с рассмотрения вопроса об увольнении и избрании членов ЦИК. Второй блок на четверг - это блок аграрной политики. Он достаточно объемный, но часть законов - законы по вопросам европейской интеграции. Важно, чтобы мы смогли хотя бы четыре законопроекта принять по Соглашению об ассоциации с ЕС", - подчеркнул Парубий.

Напомним, ранее спикер ВР отмечал, что Верховная рада Украины начнет свою работу на следующей пленарной неделе с рассмотрения трех законопроектов по защите прав детей.

В четверг Рада рассмотрит изменение состава ЦИК, - Парубий Нардепа Пономарева госпитализировали с сердечным приступом
Теги публикации: Андрей Парубий, Верховная Рада, дети  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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