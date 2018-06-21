Рада начнет работу с рассмотрения проектов о защите детей на следующей пленарной неделе

В частности, нардепы продолжат рассмотрение законопроекта №8296

Верховная рада Украины начнет свою работу на следующей пленарной неделе с рассмотрения трех законопроектов по защите прав детей. Об этом перед закрытием вечернего пленарного заседания парламента заявил глава ВР Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"То, что мы вошли в закон №8296, означает, что мы однозначно и без каких-либо других вариантов перейдем к его рассмотрению на следующей пленарной неделе. Следующую пленарную неделю мы начнем с трех законопроектов по защите прав детей. И я надеюсь, эти законопроекты будут приняты", - сказал Парубий.

Отметим, следующая пленарная неделя состоится 2-6 июля.

Напомним, в мае депутаты Верховной рады поддержали за основу в первом чтении законопроект №8296 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание".