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Рада начнет работу с рассмотрения проектов о защите детей на следующей пленарной неделе

НовостиПолитика    21.06.2018 - 18:21
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

В частности, нардепы продолжат рассмотрение законопроекта №8296

Верховная рада Украины начнет свою работу на следующей пленарной неделе с рассмотрения трех законопроектов по защите прав детей. Об этом перед закрытием вечернего пленарного заседания парламента заявил глава ВР Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"То, что мы вошли в закон №8296, означает, что мы однозначно и без каких-либо других вариантов перейдем к его рассмотрению на следующей пленарной неделе. Следующую пленарную неделю мы начнем с трех законопроектов по защите прав детей. И я надеюсь, эти законопроекты будут приняты", - сказал Парубий.

Отметим, следующая пленарная неделя состоится 2-6 июля.

Напомним, в мае депутаты Верховной рады поддержали за основу в первом чтении законопроект №8296 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание".

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Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Андрей Парубий, права человека, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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