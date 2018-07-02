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Цього тижня Рада має ухвалити закони щодо захисту прав дітей

НовиниПолітика    02.07.2018 - 11:48
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

У вівторок нардепи мають розглянути блок інформаційної політики

На поточному пленарному тижні Верховна рада України планує розглянути питання зміни складу Центральної виборчої комісії (ЦВК). Про це під час погоджувальної ради у понеділок повідомив спікер Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я хочу нагадати, що минулий тиждень ми завершили на розгляді законопроектів щодо захисту прав дітей. Це три законопроекти, ми почали розгляд першого і не встигли його завершити. Тому у вівторок ми розпочнемо роботу з завершення закону №8296 і розглянемо супутні та супроводжуючі законопроекти №8294 та № 8295", - заявив Парубій.

Він зазначив, що у вівторок народні депутати мають розглянути блок інформаційної політики.

"Комітет ВР з питань свободи слова підготував чотири закони. Я сподіваюсь, що будуть проведені необхідні консультації на фракціях. І ми зможемо повністю цей блок пройти", - додав спікер.

За його словами, у середу Рада розгляне ратифікації міжнародних угод.

"У четвер пропоную розпочати день з розгляду питання про звільнення та обрання членів ЦВК. Другий блок на четвер - це блок аграрної політики. Він досить об’ємний, але частина законів – закони з питань європейської інтеграції. Важливо, щоб ми змогли хоча б чотири законопроекти прийняти по угоді про Асоціацію з ЄС", - підкреслив Парубій.

Нагадаємо, раніше спікер ВР зазначав, що Верховна рада України почне свою роботу на наступному пленарному тижні з розгляду трьох законопроектів щодо захисту прав дітей.

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Теги публікації: Андрій Парубій, Верховна Рада, дети  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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