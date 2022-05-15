На этой неделе Минздрав получил 120 тонн лекарств в качестве гуманитарной помощи

В течение этой недели Министерство здравоохранения Украины получило от разных доноров и благотворительных организаций 120 тонн лекарств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минздрава.

"Спасибо всем организациям, которые с первого дня войны оказывают Украине помощь и поддержку. Победа будет за нами!", - отметили в Минздраве.

В частности, было получено в качестве гуманитарной помощи:

Напомним, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, с начала полномасштабной войны в Украине повреждено более 600 медучреждений. Для их восстановления необходимо 32 млрд гривен.

Ранее в Минздраве разъяснили, как дистанционно получить е-больничный переселенцам за границей.

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