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На этой неделе Минздрав получил 120 тонн лекарств в качестве гуманитарной помощи

Фото: Минздрав получил 120 тонн лекарств (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В течение этой недели Министерство здравоохранения Украины получило от разных доноров и благотворительных организаций 120 тонн лекарств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минздрава.

В частности, было получено в качестве гуманитарной помощи:

  • 18 автомобилей скорой помощи;
  • 20 800 индивидуальных аптечек;
  • 7800 бандажей;
  • 12,5 тонны анальгетиков;
  • 5,5 тонны наркотических препаратов;
  • 89 тонн лекарств в ассортименте;
  • 1 тонну дезинфицирующих средств;
  • 7,5 тонны расходных материалов;
  • 138 шт. аппаратов наружной фиксации;
  • 13 тонн средств, применяемых для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний кишечника;
  • 1 тонну иммуносупрессантов.

"Спасибо всем организациям, которые с первого дня войны оказывают Украине помощь и поддержку. Победа будет за нами!", - отметили в Минздраве.

Напомним, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, с начала полномасштабной войны в Украине повреждено более 600 медучреждений. Для их восстановления необходимо 32 млрд гривен.

Ранее в Минздраве разъяснили, как дистанционно получить е-больничный переселенцам за границей.

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Министерство здравоохранения Украины