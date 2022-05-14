ru ua
Сб, 14 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На восстановление поврежденных оккупантами больниц нужно 32 млрд гривен, - Минздрав

Новина українською →
Украина, Суббота 14 мая 2022 17:07
На восстановление поврежденных оккупантами больниц нужно 32 млрд гривен, - Минздрав Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

С начала полномасштабной войны в Украине повреждено более 600 медицинских учреждений. Для их восстановления нужно 32 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфире телемарафона.

"Враг повредил 616 медучреждений, из них 101 медучреждение разрушено полностью. Плюс 375 аптечных учреждений разрушены и не работают. Поэтому сейчас по предварительным расчетам на восстановление этих больниц нужно 32 млрд гривен", - заявил Ляшко.

По его словам, Минздрав начнет стратегически восстанавливать медучреждения, учитывая потребности региона и населения. Сейчас ведомство завершило "экспертный и политический уровень обсуждений" по ситуации в Киевской области. Теперь ведутся обсуждения касательно восстановления медучреждений Сумской и Черниговской областей.

"Сейчас они отработают у себя на уровне главных врачей больниц по областям, и после этого Минздрав примет участие в дискуссии на политическом уровне. Мы должны понимать, какую технику поставлять, чтобы больницы восстановились и мы имели доступ к медицинской помощи, так, как это предусматривают требования ЕС", - пояснил он.

Напомним, по состоянию на 14 мая в Украине повреждено более 20% железнодорожной сети.

Также стоит отметить, что в парламенте собираются утвердить специальную программу для комплексного восстановления пострадавших украинских городов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Виктор Ляшко Война России против Украины
NEWS
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС