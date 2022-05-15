RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На цьому тижні МОЗ отримало 120 тонн ліків в якості гуманітарної допомоги

Фото: МОЗ отримало 120 тонн ліків (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Протягом цього тижня Міністерство охорони здоров'я України отримало від різних донорів та благодійних організацій 120 тонн ліків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МОЗ.

Зокрема, було отримано як гуманітарна допомога:

  • 18 автомобілів швидкої допомоги;
  • 20 800 індивідуальних аптечок;
  • 7800 бандажів;
  • 12,5 тонни анальгетиків;
  • 5,5 тонни наркотичних препаратів;
  • 89 тонн ліків в асортименті;
  • 1 тонну дезінфікуючих засобів;
  • 7,5 тонни витратних матеріалів;
  • 138 шт. апаратів зовнішньої фіксації;
  • 13 тонн засобів, що застосовуються для лікування інфекційно-запальних захворювань кишківника;
  • 1 тонну імуносупресантів.

"Спасибі всім організаціям, які з першого дня війни надають Україні допомогу і підтримку. Перемога буде за нами!", - зазначили в МОЗ.

Нагадаємо, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, з початку повномасштабної війни в Україні пошкоджено понад 600 медзакладів. Для їх відновлення необхідно 32 млрд гривень.

Раніше в МОЗ роз'яснили, як дистанційно отримати е-лікарняний переселенцям за кордоном.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України