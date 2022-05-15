На цьому тижні МОЗ отримало 120 тонн ліків в якості гуманітарної допомоги

Протягом цього тижня Міністерство охорони здоров'я України отримало від різних донорів та благодійних організацій 120 тонн ліків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МОЗ.

"Спасибі всім організаціям, які з першого дня війни надають Україні допомогу і підтримку. Перемога буде за нами!", - зазначили в МОЗ.

Зокрема, було отримано як гуманітарна допомога:

Нагадаємо, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, з початку повномасштабної війни в Україні пошкоджено понад 600 медзакладів. Для їх відновлення необхідно 32 млрд гривень.

Раніше в МОЗ роз'яснили, як дистанційно отримати е-лікарняний переселенцям за кордоном.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.