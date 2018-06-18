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Интервью

На этой неделе крайний срок для принятия Радой закона "О нацбезопасности", - Парубий

НовостиПолитика    18.06.2018 - 11:48
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

По словам спикера, Украине необходимо продемонстрировать выполнение обязательств по сотрудничеству с НАТО

На текущей неделе Верховная рада рассмотрит законопроект "О Национальной безопасности" во втором чтении. Об этом сообщил глава парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Эту неделю мы начинаем со дня культуры. С блока культуры, нам предложил комитет шесть законопроектов. Фракции предварительно имели возможность их изучить", - заявил Парубий.

Он также добавил, что в повестку дня будут включены законопроекты, которые Рада не успела рассмотреть в предыдущие недели.

"Затем предлагается, чтобы мы перешли к вопросам безопасности и обороны. Блок безопасности и обороны один фундаментальный закон. Это закон о национальной безопасности и обороне. Хочу напомнить, что на этой неделе уже крайний срок, когда мы должны его принять. В июле состоится саммит. Нам очень важно, чтобы к саммиту мы могли продемонстрировать, что Украина выполняет свои обязательства по сотрудничеству с НАТО ", - добавил Парубий.

По словам спикера, народные депутаты начнут рассматривать законопроект "О нацбезопасности" в среду, 20 июня.

"В четверг в 11:00 мы можем выйти на заключительное решение в вопросе безопасности и обороны. Кроме того, есть несколько вопросов по адаптации законодательства к новому. Поэтому в четверг также будет предложено, чтобы мы рассмотрели ряд вопросов блока вопросов по ветеранам АТО", - сказал глава Рады.

Кроме того, он добавил, что парламент также рассмотрит блок законопроектов по защите детей.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко отметил, что закон о национальной безопасности будет планом сотрудничества Украины со странами НАТО.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, Андрей Парубий, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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