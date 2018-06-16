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Закон о национальной безопасности станет планом сотрудничества со странами НАТО, - Порошенко

НовостиПолитика    16.06.2018 - 23:29
Фото: Петр Порошенко
Фото: Петр Порошенко

В Раде могут проголосовать за закон о национальной безопасности уже на следующей неделе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Верховной раде могут проголосовать за закон о национальной безопасности уже на следующей неделе. Об этом говорится на сайте президента.

Порошенко отметил, что закон о национальной безопасности будет планом сотрудничества Украины со странами НАТО.

"И законом о национальной безопасности мы продолжим реформирования сектора обороны и безопасности. В какой части? Мы сделаем его более прозрачным, начиная от финансирования и заканчивая общественным контролем. Там будет ряд очень важных требований", - сообщил Порошенко.

Президент сказал, что у него есть надежда относительно того, что Верховная рада  сможет вынести документ на второе чтение.

Отметим, ранее председатель Рады Андрей Парубий сообщал, что Рада может принять закон о нацбезопасности 21 июня.

Напомним, Порошенко заявил, что законопроект о запуске антикоррупционного суда рассмотрят на следующей неделе.

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Теги публикации: Порошенко Петр, Закон, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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