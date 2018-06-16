Закон о национальной безопасности станет планом сотрудничества со странами НАТО, - Порошенко

В Раде могут проголосовать за закон о национальной безопасности уже на следующей неделе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Верховной раде могут проголосовать за закон о национальной безопасности уже на следующей неделе. Об этом говорится на сайте президента.

Порошенко отметил, что закон о национальной безопасности будет планом сотрудничества Украины со странами НАТО.

"И законом о национальной безопасности мы продолжим реформирования сектора обороны и безопасности. В какой части? Мы сделаем его более прозрачным, начиная от финансирования и заканчивая общественным контролем. Там будет ряд очень важных требований", - сообщил Порошенко.

Президент сказал, что у него есть надежда относительно того, что Верховная рада сможет вынести документ на второе чтение.

Отметим, ранее председатель Рады Андрей Парубий сообщал, что Рада может принять закон о нацбезопасности 21 июня.

Напомним, Порошенко заявил, что законопроект о запуске антикоррупционного суда рассмотрят на следующей неделе.