Цього тижня крайній термін для прийняття Радою закону "Про нацбезпеку", - Парубій

За словами спікера, Україні необхідно продемонструвати виконання зобов'язань по співпраці з НАТО

Поточного тижня Верховна рада розгляне законопроект "Про Національну безпеку" у другому читанні. Про це повідомив голова парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Цей тиждень ми розпочинаємо з дня культури. З блоку культури, нам запропонував комітет шість законопроектів. Фракції попередньо мали можливість їх вивчити", - заявив Парубій.

Він також додав, що до порядку денного будуть включені законопроекти, які Рада не встигла розглянути у попередні тижні.

"Потім пропонується, щоб ми перейшли до питань безпеки і оборони. Блок безпеки і оборони має один фундаментальний закон. Це закон про національну безпеку і оборону. Хочу нагадати, що цього тижня вже крайній термін, коли ми мали б його прийняти. У липні відбудеться саміт. Нам дуже важливо, щоб до саміту ми могли продемонструвати, що Україна виконує свої зобов'язання по співпраці з НАТО", - додав Парубій.

За словами спікера, народні депутати розпочнуть розглядати законопроект "Про нацбезпеку" у середу, 20 червня.

"У четвер о 11:00 ми можемо вийти на заключне рішення у питанні безпеки і оборони. Окрім того, є кілька питань стосовно адаптації законодавства до нового. Тому у четвер також буде запропоновано, щоб ми розглянули ряд питань блоку питань з питань ветеранів АТО", - сказав голова Ради.

Крім того, він додав, що Рада також розгляне блок законопроектів щодо захисту дітей.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко зазначив, що закон про національну безпеку буде планом співробітництва України з країнами НАТО.