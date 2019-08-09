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На контрактную службу в ВСУ с начала года приняли 21 тыс. человек

Новости » Общество    09.08.2019 - 17:12
На контрактную службу в ВСУ с начала года приняли 21 тыс. человек
Иллюстративное фото (facebook.com/28brigade)

В том числе речь идет о более чем 1,5 тыс. офицеров

На военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины (ВСУ) приняли более 21 тыс. человек с начала года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Сообщается, что в течение 2019 года продолжаются мероприятия по созданию на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

"В 2019 году на военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины принято более 21 тыс. человек. В том числе речь идет о более чем 1,5 тысячи офицеров", - говорит заместитель главы Минобороны Украины Олег Шевчук.

Напомним, ранее сообщалось, что в Национальной гвардии Украины проходили службу более 20 тысяч контрактников.

Как сообщало РБК-Украина, ранее в Министерстве внутренних дел сообщили, что с начала войны на Донбассе погибли 219 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Также, официальные данные ООН свидетельствуют, что с апреля 2014 до конца 2018 года на Донбассе погибли от 12,8 тыс. до 13 тыс. людей. Из них 4 тыс. - украинские военные, 5,5 тыс. - представители вооруженных формирований, а также 298 пассажиров сбитого рейса MH17 (большинство из погибших - граждане Нидерландов).

Ранее сообщалось, что денежное обеспечение военнослужащих ВСУ повышены с 1 января 2019 года.

 

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