В Нацгвардии проходят службу более 20 тысяч контрактников

Фото: солдаты Национальной гвардии (kmu.gov.ua)

По словам президента, в воинские части НГУ в прошлом поставили техники на почти миллиард гривен

В Национальной гвардии Украины проходят службу более 20 тысяч контрактников. Об этом сообщил глава государства Петр Порошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

По словам президента, Нацгвардия сейчас мощная сила, имеющая современное оружие и технику.

"Теперь Нацгвардия - мощная сила, которая имеет современное оружие, технику. В настоящее время в рядах НГУ проходят службу более 20 тысяч контрактников. В воинские части Нацгвардии поступили сотни единиц автомобильной и бронетехники, только в прошлом году поставлено техники на сумму почти миллиард гривен", - отметил Порошенко.

Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел сообщили, что с начала войны на Донбассе погибли 219 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Отмечалось также, что сейчас в Нацгвардии насчитывается около 45 тыс. личного состава, тогда как по закону предусмотрено увеличение при необходимости до 60 тыс.

Как писало РБК-Украина ранее, 18 марта Порошенко уволил с должности заместителя командующего Национальной гвардии Валерия Бондаря.