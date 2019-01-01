Денежное довольствие военных повысили с 1 января

Фото: Тактические учения ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Командир роты будет получать 16 тыс. грн

Денежное довольствие военнослужащих ВСУ повышено с 1 января 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По данным пресс-службы, соответствующий приказ подписал министр обороны Украины Степан Полторак.

Министр заявил, что, в 2019 году командир бригады, который ранее получал 17 - 18 тыс. грн, теперь будет получать почти 26 тыс. грн, командир батальона вместо 14 тыс. грн будет получать 19-23 тыс. грн, а командир роты - 16 тыс. грн вместо 12 тыс. грн, которые ему начисляются сейчас.

Полторак отметил, что повышение денежного довольствия военнослужащих ВСУ, в том числе Сухопутных войск, утвердил президент Украины - верховный главнокомандующий.

Ранее в материале РБК-Украина "Цена безопасности: как государство планирует повышать зарплаты военнослужащим" сообщалось о том, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассчитывает, что Кабинет министров в ближайшее время примет решение о повышении зарплат военным. "Относительно повышения зарплаты ждем положительного решения в октябре", - уточнил заместитель начальника ГУ морально-психологического обеспечения Генштаба ВСУ Олег Бойко.

В августе 2018 года сообщалось о массовом увольнении военных из-за низких зарплат в армии.