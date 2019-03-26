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В МВД назвали количество погибших нацгвардейцев на Донбассе

Новости » Общество    26.03.2019 - 09:52
В МВД назвали количество погибших нацгвардейцев на Донбассе
Фото: солдаты Национальной гвардии (kmu.gov.ua)

Всего в боевых действиях приняли участие почти 35 тыс. нацгвардейцев

С начала войны на Донбассе погибли 219 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook директора департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко.

Шевченко сообщил, что сейчас в Нацгвардии насчитывается около 45 тыс. личного состава, тогда как по закону предусмотрено увеличение при необходимости до 60 тыс.

"34495 участников боевых действий; 1364 отмечены государственными наградами, в том числе 188 посмертно; три Героя Украины (посмертно) - генерал-майор Сергей Кульчицкий, лейтенант Богдан Завада, солдат Евгений Тельнов; всего - 219 погибших в АТО и ООС; 812 раненых и травмированных на войне; 14 пропавших без вести. С Днем Национальной гвардии Украины!", - написал Шевченко.

В МВД назвали количество погибших нацгвардейцев на Донбассе

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что на востоке Украины вследствие агрессии Российской Федерации погибли почти три тысячи украинских военнослужащих.

Как писало РБК-Украина, официальные данные ООН свидетельствуют, что с апреля 2014 до конца 2018 года на Донбассе погибли от 12,8 тыс. до 13 тыс. людей. Из них 4 тыс. - украинские военные, 5,5 тыс. - представители вооруженных формирований, а также 298 пассажиров сбитого рейса MH17 (большинство из погибших - граждане Нидерландов).

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